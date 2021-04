«Security», prossimamente su Sky e NOW il nuovo film diretto da Peter Chelsom (Di venerdì 23 aprile 2021) Arriverà prossimamente in prima assoluta su Sky e NOW il nuovo film Sky Original Security, diretto da Peter Chelsom (Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana) e ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon (pubblicato in Italia da Mondadori), già acclamato autore de Il capitale umano.Sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, Silvio... Leggi su digital-news (Di venerdì 23 aprile 2021) Arriveràin prima assoluta su Sky e NOW ilSky Originalda(Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana) e ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon (pubblicato in Italia da Mondadori), già acclamato autore de Il capitale umano.Sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, Silvio...

