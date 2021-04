Se dipendesse solo dall’indice Rt la Puglia sarebbe da zona gialla. Da non escludere una sorpresa nell’ordinanza del ministro A livello nazionale 0,81. Dato diffuso stamattina (Di venerdì 23 aprile 2021) Sardegna, Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta e Basilicata. Queste sarebbero, se dipendesse dal solo indice Rt sulla trasmissibilità del corona virus, le sole regioni in arancione. Tutte le altre, Puglia compresa, sarebbero da zona gialla. Indice nazionale medio 0,81. In calo rispetto alla settimana scorsa. Questa la valutazione odierna di Istituto superiore di Sanità e ministero della Salute. Oggi cabina di regia per la valutazione complessiva prima dell’ordinanza del ministro. Potrebbero andare in area gialla da lunedì Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Sardegna, Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta e Basilicata. Questero, sedalindice Rt sulla trasmissibilità del corona virus, le sole regioni in arancione. Tutte le altre,compresa,ro da. Indicemedio 0,81. In calo rispetto alla settimana scorsa. Questa la valutazione odierna di Istituto superiore di Sanità e ministero della Salute. Oggi cabina di regia per la valutazione complessiva prima dell’ordinanza del. Potrebbero andare in areada lunedì Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento,, ...

