Scuole Lombardia, test rapidi per gli studenti degli istituti aderenti (Di venerdì 23 aprile 2021) La direzione regionale dell'assessorato al Welfare della Regione Lombardia sull'attività di testing in ambito scolastico per gli studenti tra i 14-19 anni delle Scuole superiori o istituti di formazione professionale emana una nota in cui si precisa che ''in attuazione della delibera 4319 dello scorso mese di febbraio, il servizio di prenotazione del Tampone Antigenico Covid-19 è disponibile per i ragazzi che frequentano le Scuole che hanno aderito all'offerta, purché asintomatici''.

