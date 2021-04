Scuole, Conftrasporto: finanziamento pubblico per NCC e Taxi per gli spostamenti degli studenti (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – “Per supportare un corretto nuovo avvio delle Scuole superiori nelle grandi città è necessario usare i soldi pubblici per modalità di trasporto intelligente”. È quanto ha dichiarato Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto-Confcommercio, ribadendo la necessità di un intervento ‘a valle’ rispetto alla riapertura delle Scuole, con una proposta concreta che dia maggiore sicurezza negli spostamenti all’interno delle aree metropolitane. “Invece di mandare nuovamente gli studenti nelle metropolitane e sui tram affollati, è necessario permettere, per quegli studenti che arrivano dalle aree limitrofe delle grandi città, di organizzare il trasporto in piccoli gruppi con Taxi e NCC – ha suggerito Uggè – Usiamo i soldi pubblici affinché gli studenti, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – “Per supportare un corretto nuovo avvio dellesuperiori nelle grandi città è necessario usare i soldi pubblici per modalità di trasporto intelligente”. È quanto ha dichiarato Paolo Uggè, presidente di-Confcommercio, ribadendo la necessità di un intervento ‘a valle’ rispetto alla riapertura delle, con una proposta concreta che dia maggiore sicurezza negliall’interno delle aree metropolitane. “Invece di mandare nuovamente glinelle metropolitane e sui tram affollati, è necessario permettere, per quegliche arrivano dalle aree limitrofe delle grandi città, di organizzare il trasporto in piccoli gruppi cone NCC – ha suggerito Uggè – Usiamo i soldi pubblici affinché gli, ...

