Scuola in Toscana: superiori in presenza al 70%. Steward e polizia alle fermate dei bus (Di sabato 24 aprile 2021) Il servizio di trasporto pubblico extraurbano resterà il medesimo, mentre per quello urbano sono previsti, già da lunedì, bus aggiuntivi sulle linee più affollate. Confermata la presenza degli Steward e dei facilitatori del trasporto pubblico locale per evitare gli assembramenti con l'ausilio delle forze di polizia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 aprile 2021) Il servizio di trasporto pubblico extraurbano resterà il medesimo, mentre per quello urbano sono previsti, già da lunedì, bus aggiuntivi sulle linee più affollate. Confermata ladeglie dei facilitatori del trasporto pubblico locale per evitare gli assembramenti con l'ausilio delle forze diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Scuola in Toscana: superiori in presenza al 70%. Steward e polizia alle fermate dei bus - infoitinterno : Toscana, Giani sulla scuola: «Da lunedì le superiori saranno in presenza per il 70%» - FranciNiccheri : Scuola al 70% in Toscana, salutiamo l'estate e i geni che ci governano. Idiozia enorme. O bravi c0gl1oni - AnsaToscana : Scuola, Giani, da lunedì le superiori in presenza al 70%. 'Soluzione ci consente di reggere bene la situazione'… - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada Il presidente della regione Toscana @EugenioGiani sulla ripresa delle #scuole: 'Necessaria la scuola in presenza, rimane… -