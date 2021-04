Scuola, il ministro: “Direzione di marcia è presenza al 100%” (Di venerdì 23 aprile 2021) Scuola in presenza nell’Italia alle prese con l’emergenza coronavirus? La Direzione di marcia è sempre stata quella di arrivare “al 100%”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, oggi a Radio 24.”Credo che tutti concordino sulla necessità di riportare in presenza anche tutti i ragazzi delle scuole superiori, su questo tutti concordavamo, vi era una divergenza sul 60%; l’indicazione del governo lascia una ampia flessibilità per giungere al 100% nei tempi e nei modi che i territori potranno riconoscere. Non avevamo concordato il 60%, era stato definito in Conferenza questo margine 60-70% ma la Direzione di marcia è sempre stata 100%. Il Cdm ha ritenuto di prevedere il 70% ma non c’è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 aprile 2021)innell’Italia alle prese con l’emergenza coronavirus? Ladiè sempre stata quella di arrivare “al”. Lo ha detto ildell’Istruzione Patrizio Bianchi, oggi a Radio 24.”Credo che tutti concordino sulla necessità di riportare inanche tutti i ragazzi delle scuole superiori, su questo tutti concordavamo, vi era una divergenza sul 60%; l’indicazione del governo lascia una ampia flessibilità per giungere alnei tempi e nei modi che i territori potranno riconoscere. Non avevamo concordato il 60%, era stato definito in Conferenza questo margine 60-70% ma ladiè sempre stata. Il Cdm ha ritenuto di prevedere il 70% ma non c’è ...

