Scanzi pessimo, difende Grillo in tv: “Mi ha fatto tenerezza”. La Gruber lo fa nero (video) (Di venerdì 23 aprile 2021) Andrea Scanzi pessimo a Otto e mezzo da Lilli Gruber. “Faccio fatica a commentare il video di Grillo”. “Provo tenerezza umana per Grillo, uomo devastato“. Il giornalista, balzato negativamente alle cronache per la figuraccia sui vaccini, colleziona un’altra performance imbarazzante, infelicxe e irritante per chi ha avuto la sventura di collegarsi con La7. In pratica si comporta come lo stesso fondatore del Movimento: sorvola sulla vittima di stupro. L’avverbio da Scanzi usato – “umanamente”- fa ridere: vale solo per Grillo padre e non per la ragazza vittima del presunto stupro alla quale dedica due parole per dovere d’ufficio. “Bischerata maschilista”, definisce Sanzi lo sproloquio irricevibile del fondatore dei 5STelle. Non si può ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Andreaa Otto e mezzo da Lilli. “Faccio fatica a commentare ildi”. “Provoumana per, uomo devastato“. Il giornalista, balzato negativamente alle cronache per la figuraccia sui vaccini, colleziona un’altra performance imbarazzante, infelicxe e irritante per chi ha avuto la sventura di collegarsi con La7. In pratica si comporta come lo stesso fondatore del Movimento: sorvola sulla vittima di stupro. L’avverbio dausato – “umanamente”- fa ridere: vale solo perpadre e non per la ragazza vittima del presunto stupro alla quale dedica due parole per dovere d’ufficio. “Bischerata maschilista”, definisce Sanzi lo sproloquio irricevibile del fondatore dei 5STelle. Non si può ...

Advertising

SecolodItalia1 : Scanzi pessimo, difende Grillo in tv: “Mi ha fatto tenerezza”. La Gruber lo fa nero (video) - simisimi1972 : #ottoemezzo non si capisce perché dobbiamo ascoltare in prima serata l’opinione di #Scanzi che si è dimostrato esse… - Grandenullaa : Scanzi è veramente pessimo #ottoemezzo - cippalippissimo : Comunque #Scanzi è veramente pessimo. Un altro che ha perso definitivamente la maschera in questi ultimi giorni dis… - SimMoschini : RT @cristinamatrang: Pessimo l’intervento di Grillo per influenzare l’opinione pubblica e il processo a difesa del figlio accusato di strup… -