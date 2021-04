Scandalo concerie | il patto per inquinare | i terreni al Ddt e come e quanto venivano pagati i responsabili dei cantieri

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dalla maxi inchiesta nuove intercettazioni suveniva gestito lo smaltimento illecito dei rifiuti: «Ho un riempimento da fare, mi impegno a ritirare le terre con il Ddt». Isotto accusa si trovano in Versilia, in provincia di Pisa e nell'Empolese

L'Inchiesta sullo smaltimento illecito dei rifiuti delle. E' allarme in Valdelsa per l'inquinamento di pozzi e fossi, dopo che è emerso come nella costruzione dei nuovi lotti della strada regionale 429 siano stati utilizzati rifiuti di Valter RizzoNell'ambito dell'inchiesta sui rifiuti dellenon bonificati dopo il conferimento in Aquarno, sono spuntate fuori intercettazioni ... rientrato nellodei fanghi tossici riutilizzati ...Così si sbarazzerà delle ceneri di fango delle concerie di Santa Croce, uscite dall’impianto Ecoespanso. L’Arpat di Pisa ha detto (e ripetuto) che contengono veleni: cromo, arsenico e altri ...SANTA CROCE. «Lo stato della qualità delle acque dell’Usciana è sempre stato scadente, almeno a partire dal 2002, sia per effetto dei carichi inquinanti provenienti dalla zona a monte del ...