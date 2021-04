BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fiumicino, scandalo all'asilo: libri con immagini porno ai bambini. «Hanno solo 4 o 5 anni, nessuno scrupolo» - bolartur : RT @leggoit: Fiumicino, scandalo all'asilo: libri con immagini porno ai bambini. «Hanno solo 4 o 5 anni, nessuno scrupolo» - leggoit : Fiumicino, scandalo all'asilo: libri con immagini porno ai bambini. «Hanno solo 4 o 5 anni, nessuno scrupolo» - bobdvc : RT @RiganteLeonardo: La fatina Virginia #Raggi solo dopo che lo scandalo emerge nelle cronache a livello nazionale si sveglia e chiede chia… - LeonardoRavani : Ma all’una hanno fatto entrare Daniela che scandalo #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo all

MessinaToday

... e a tal riguardo sarebbero stati distribuiti diversi libri al plesso della scuola di via Coni Zugna'Isola Sacra, Fiumicino. 'Quel progetto - spiega D'Intino - prevede di premiare le scuole con ......la leader tedesca durante una audizione alla commissione parlamentare che indaga sullo. In ... Allora l'azienda tedesca era interessata'acquisto della cinese AllScore Financial: sarebbe ...Questo è quanto accaduto in una scuola di Fiumicino dove, in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, sono stati regalati dei libri, anche se non tutti adeguati all'età dei piccoli ...Che in regime di “smart working” per i dipendenti pubblici e con centinaia di migliaia di lavoratori che non riescono neppure a mettere insieme il pranzo con la cena, fanno sinceramente scandalo. Così ...