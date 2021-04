Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. I listini europei sono sulla buona strada per registrate le prime perdite, sui sette giorni, nelle ultime otto settimane. Le preoccupazioni per l’aumento dei contagi da coronavirus nel mondo ha compensato i risultatiu positivi arrivati dalla stagione degli utili. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,206. L’Oro prosegue gli Scambi con guadagno frazionale dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,42%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +103 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,76%. Tra gli indici di Eurolandia tentenna Francoforte, che cede lo 0,41%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,50%, e si ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. I listinisono sulla buona strada per registrate le prime perdite, sui sette giorni, nelle ultime otto settimane. Le preoccupazioni per l’aumento dei contagi da coronavirus nel mondo ha compensato i risultatiu positivi arrivati dalla stagione degli utili. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,206. L’Oro prosegue glicon guadagno frazionale dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,42%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +103 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,76%. Tra gli indici di Eurolandia tentenna Francoforte, che cede lo 0,41%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,50%, e si ...

