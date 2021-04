Saw: una serie tv ispirata alla saga dell'Enigmista è in lavorazione (Di venerdì 23 aprile 2021) In attesa della distribuzione di Spiral - L'eredità di Saw, Lionsgate ha confermato la possibilità che venga messa in cantiere una serie televisiva che svilupperà il concept di partenza di Saw. Spiral - L'eredità di Saw non è ancora stato distribuito al cinema ma Lionsgate ha già confermato la possibilità della messa in cantiere di una serie tv che svilupperà il concept alla base di Saw, celebre franchise nato dalla mente di James Wan e Leigh Whannell. Qualche anno dopo l'uscita di Saw Legacy e in attesa della distribuzione di Spiral - L'eredità di Saw, Kevin Beggs, responsabile di Lionsgate Television, ha confermato l'idea di realizzare una serie televisiva basata sul concept di Saw - L'Enigmista. Come riportato da Deadline, Beggs ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021) In attesaa distribuzione di Spiral - L'eredità di Saw, Lionsgate ha confermato la possibilità che venga messa in cantiere unatelevisiva che svilupperà il concept di partenza di Saw. Spiral - L'eredità di Saw non è ancora stato distribuito al cinema ma Lionsgate ha già confermato la possibilitàa messa in cantiere di unatv che svilupperà il conceptbase di Saw, celebre franchise nato dmente di James Wan e Leigh Whannell. Qualche anno dopo l'uscita di Saw Legacy e in attesaa distribuzione di Spiral - L'eredità di Saw, Kevin Beggs, responsabile di Lionsgate Television, ha confermato l'idea di realizzare unatelevisiva basata sul concept di Saw - L'. Come riportato da Deadline, Beggs ha ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Saw: una serie tv ispirata alla saga dell'Enigmista è in lavorazione - leonardoconlak : datemi una panchina al parco e sono contento p.s. insta saw it first - silviomargio75 : @saw_1897 Sarebbe ora di creare una nuova corazzata, vincere tutto, contro tutti, e ridere in faccia a quella speci… - saw_1897 : Oggi.. oggi ricorda tanto un giorno in cui si aspettava una sentenza.. sappiamo tutti come andò e cosa successe a c… - inter_crisi : @ValerioLettieri @theboss_1908 @ppnfrz Io prenderei Nzola come vice Lukaku, gli farei un bel taglio a 0 con la barb… -