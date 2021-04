Sardegna zona rossa | oggi 267 contagi e 6 morti | bollettino 23 aprile

(Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 267 i nuovi casi di Coronavirus e 6 iregistrati, 23, in, dove sono stati eseguiti 3.635 test. I pazienti ricoverati sono 368 (-7), 52 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.372, quelle in più guarite sono 353. Dei 52.911 casi positivi complessivamente accertati, 13.753 (+100) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.012 (+42) nel Sud, 4.601 a Oristano, 10.398 (+52) a Nuoro, 16.147 (+73) a Sassari. L'articolo proviene da Italia Sera.

che può essere basso, moderato o alto (e in questo ultimo caso porta in arancione anche se l'Rt è sotto 1). Ebbene, questa settimana lo hanno alto solo la Calabria e la. Scende ...Le Regioni in zona gialla da lunedì 26 aprile, Sardegna resta rossa. In base agli ultimi dati molte Regioni e due province autonome passeranno in zona gialla. Il Monitoraggio all'esame questa mattina ..."La Regione Marche ha predisposto un'interpretazione che fa chiarezza sulle riaperture in zona gialla - spiega -: porticati, dehors, gazebo aperti su tre lati sono da considerarsi all'aperto". "Molte ...