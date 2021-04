Sardegna zona rossa | le regole | spostamenti | ristoranti | scuola

(Di venerdì 23 aprile 2021) Laresta, unica regione in Italia da lunedì 24 aprile, cone misure restrittive -su, bar- per arginare la diffusione del coronavirus.– Dal 7 aprile, laè aperta fino alla prima media anche in. E’ la regola prevista dal penultimo decreto varato dal governo. Il provvedimento determina che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato “inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e delladell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno dellasecondaria di primo grado. ...

insopportabile : Comunque la Sardegna unica zona rossa, Gramsci e Berlinguer ne sarebbero orgogliosi. - Tg3web : L'indice Rt scende a 0,81 e cambia ancora la mappa delle restrizioni anti covid. Da lunedì 26 solo la Sardegna dovr… - insopportabile : Sardegna zona rossa, altre regioni gialle e poi bianche, e mentre noi ritorneremo bianchi all'estate le altre regio… - TonyPala2 : RT @SardegnaG: #Covid, DISASTRO #SARDEGNA: ormai è ufficiale, l'isola resta l'unica regione zona rossa d'Italia anche dopo il 26 aprile #co… - MuroniStefano : RT @SardegnaG: #Covid, DISASTRO #SARDEGNA: ormai è ufficiale, l'isola resta l'unica regione zona rossa d'Italia anche dopo il 26 aprile #co… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna zona

Secondo quanto confermato anche dalle autorità locali laresterebbe l'unica Regione inrossa a partire dal 26 aprile. A preoccupare non è però il suo scenario di trasmissione " presenta ......da bianca a rossa capitato alla: significa che percepiamo il degrado del colore come un tana libera tutti, ma serve tempo per arrivare alla conclusione del percorso. Anche se si è in...«Per la terza settimana la Sardegna sarà zona rossa. Questo fatto certifica solamente una cosa: la scarsa efficienza dell’attività messa in campo dalla Regione per fronteggiare l’emergenza sanitaria ...Quasi tutta l'Italia ha i numeri da zona gialla, tranne 5 regioni: una, la Sardegna, che dopo aver trascorso 3 settimane in zona bianca, si ritrova l'unica ad essere in zona rossa; e poi Valle d'Aosta ...