Santeramo in Colle: rubata la reliquia del santo patrono Sant'Erasmo (Di venerdì 23 aprile 2021) Scrive il vescovo di Altamura: Un fatto davvero sconcertante … quasi in-comprensibile: furto non di denaro o di oggetti d’oro o d’argento …ma la reliquia di Sant’Erasmo, vescovo e martire, veneratissimo patrono di Santeramo in Colle e dei Santermani tutti. Ricordo con commozione quel giorno trascorso a Gaeta, con l’allora parroco della Chiesa Madre di Santeramo, il carissimo don Vito Nuzzi,e una bella rappresentanza di Santermani, per ricevere e portare una reliquia del Santo vescovo e martire. Poi la festosa accoglienza della città tutta e il bel reliquiario che gelosamente custodito costituiva davvero un “tesoro” spirituale e caro a ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Scrive il vescovo di Altamura: Un fatto davvero sconcertante … quasi in-comprensibile: furto non di denaro o di oggetti d’oro o d’argento …ma ladi, vescovo e martire, veneratissimodiine deiermani tutti. Ricordo con commozione quel giorno trascorso a Gaeta, con l’allora parroco della Chiesa Madre di, il carissimo don Vito Nuzzi,e una bella rappresentanza diermani, per ricevere e portare unadelvescovo e martire. Poi la festosa accoglienza della città tutta e il belrio che gelosamente custodito costituiva davvero un “tesoro” spirituale e caro a ...

Advertising

GianvitoPuglies : Trafugate le reliquie del Patrono di Santeramo in Colle | La Voce News - TeleAppula : A Santeramo in Colle rubata la reliquia di Sant’Erasmo - Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Trafugate reliquie nel Barese,l'appello di sindaco e vescovo. Il furto ieri sera nella Chiesa Madre di Santeramo in Colle #… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #SanteramoinColle, rubata reliquia di Sant'Erasmo #ioseguoTgr - TgrRaiPuglia : #SanteramoinColle, rubata reliquia di Sant'Erasmo #ioseguoTgr -