Samuele Barbetta | il padre sbotta | “Avete il cervello delle galline”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nonostante nella scuola di Amiciabbia spesso ricevuto i complimenti dei professori, sul web in queste settimane su di lui sono piovuteferocissime critiche. Dopo Rosa e Martina, adesso nel mirino di certi telespettatori di Amici c’è il ballerino. Proprio per questo è intervenuto ildel ragazzo, che si è scagliato contro i “leoni da tastiera”. “Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete. Non vi resta altro che fare. Ma che vita? Persone adulte con unda gallina e mi scuso se offendo la povera gallina. Perché vorrei proprio vedere se fosse vostro figlio ad essere sempre preso di mira in questo modo pesante. Imparate educazione e umiltà. E commentate con più riguardo e serietà, mi vergogno io per ...

Intanto si parla di, crollato in lacrime sul divano. Colpa di una scenografia non riuscita. Un pianto a dirotto tanto che Maria è intervenuta e gli ha chiesto cosa fosse successo.'Ho ...Non si parla che di Amici sul web, dove in queste ore a essere preso di mira. Il ballerino è tra i preferiti di Alessandra Celentano che lo ha definito un vero e proprio artista, capace di creare coreografia originali e piene di sentimento. Al punto che l'...Samuele Barbetta di Amici 20 è diventato il nuovo bersaglio del web, ma suo padre Angelo non ci sta ed è intervenuto in difesa di suo figlio Samuele Barbetta è passato dall'essere il preferito del ...