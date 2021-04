Sampdoria | Quagliarella out per un problema al flessore Il report

(Di venerdì 23 aprile 2021) Claudio Ranieri dovrà rinunciare a Fabiocontro il Sassuolo, il bomber blucerchiato è out dalla lista dei convocati ed il club ha reso noto anche ilmedico riguardante l’attaccante (aldella coscia sinistra) che dovrà dunque saltare la gara di campionato. Per la Samp fuori anche Ramirez (contusione al ginocchio sinistro) e Torregrossa (alle prese con il proprio programma di recupero). Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO Basta il gol di capitan #Quagliarella per tornare a gioire fuori casa. #CrotoneSamp 0?-1?… - AnsaLiguria : Calcio: la Sampdoria contro il Sassuolo senza Quagliarella. L'attaccante fermato da un problema al flessore #ANSA - ansa_liguria : Calcio: la Sampdoria contro il Sassuolo senza Quagliarella - lubacicce : RT @it_samp: #Gabbiadini: 'Con #Quagliarella intesa perfetta. #Ranieri spero che resti. 8° posto? Ci proviamo'. #sampdoria - GruppoEsperti : #Sampdoria, #Quagliarella e #Ramirez saltano il #Sassuolo #SassuoloSamp #Fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Quagliarella

(4 - 4 - 2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini,. BENEVENTO - UDINESE (Domenica ore 12.30) Glik è sempre pericoloso ......ai 52 punti fissati come obiettivo stagionale da Claudio Ranieri il prossimo ostacolo da superare è il Sassuolo e la(sabato 24 aprile alle 20.45) dovrà provarci senza Fabio, ...Abbiamo sei punti dalla Roma, e' forte ma ce la giochiamo". Cosi' Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. "Quagliarella e' immortale, ...Commenta per primo L'attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella ha dichiarato dopo il gol della vittoria segnato a Crotone: "Il rinnovo del mio contratto in scadenza a giugno? In questo momento ...