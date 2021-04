Salvini lascia il governo Draghi? Il retroscena di Sallusti che spiazza la Gruber ad “Otto e mezzo” (Di venerdì 23 aprile 2021) «Non ci sono riaperture». Così il segretario del Carroccio Matteo Salvini al giornalista di “Dritto e Rovescio”, che chiedeva le ragioni dell’astensione della Lega al decreto legge del governo, che ha scelto di preservare il coprifuoco dalle 22. «Non ascoltare le riaperture in completa sicurezza significa non fidarsi degli italiani in un Paese turistico quale è il nostro», ha asserito l’ex ministro dell’Interno, consapevole dello strappo in seno all’esecutivo. Salvini lascia il governo Draghi? leggi anche l’articolo —> Mario Draghi l’«Atermico», tutto quello che non sapete sull’attuale premier Nell’intervista concessa a Paolo Del Debbio, alla domanda “Rimarrà nel governo?”, Salvini ha replicato: «Certo». E ancora: «La nostra ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 aprile 2021) «Non ci sono riaperture». Così il segretario del Carroccio Matteoal giornalista di “Dritto e Rovescio”, che chiedeva le ragioni dell’astensione della Lega al decreto legge del, che ha scelto di preservare il coprifuoco dalle 22. «Non ascoltare le riaperture in completa sicurezza significa non fidarsi degli italiani in un Paese turistico quale è il nostro», ha asserito l’ex ministro dell’Interno, consapevole dello strappo in seno all’esecutivo.il? leggi anche l’articolo —> Mariol’«Atermico», tutto quello che non sapete sull’attuale premier Nell’intervista concessa a Paolo Del Debbio, alla domanda “Rimarrà nel?”,ha replicato: «Certo». E ancora: «La nostra ...

