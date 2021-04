Salvini “Il coprifuoco non ha senso” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Diminuiscono contagi e malati, aumentano vaccini e guariti. Non esiste insistere con chiusure, divieti e un coprifuoco che non ha nessun senso sanitario”. Lo dice in un video su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini. sat/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) “Diminuiscono contagi e malati, aumentano vaccini e guariti. Non esiste insistere con chiusure, divieti e unche non ha nessunsanitario”. Lo dice in un video su Twitter il leader della Lega Matteo. sat/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

davidallegranti : Siccome Salvini è contrario al coprifuoco, allora bisogna essere a favore del coprifuoco. A me pare assurdo. - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI La Lega non vota la proroga del coprifuoco. Fa come gli pare: con altri 364 morti il leghista vuole… - matteograndi : Siccome Salvini è contro il coprifuoco, l’egemonia culturale è a favore del coprifuoco. Così, per partito preso. S… - pietro30199674 : RT @GiancarloDeRisi: Furiosi con Salvini i partigiani dell'Anpi. Il Capitano non festeggia. Anzi: 'Che faccio il 25? C’è il coprifuoco, ci… - arquer12 : RT @GiancarloDeRisi: Al notista politico del giornalone non è parso vero attaccare Salvini e Fedriga per il NO al coprifuoco e alle mezze r… -