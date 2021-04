Salvini ha paura di un nuovo Papeete? (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo l’azzardo dell’astensione in CdM e la battaglia sul coprifuoco c’è davvero il rischio che Salvini rompa e molli il governo Draghi? I numeri dicono di no. E anche l’opportunità politica. Che vantaggio ne avrebbe Giorgia Meloni? L’antagonista di Salvini potrebbe sbandierare con grande facilità la sua coerenza rispetto al leader della Lega, entrato in un governo per incidere e poi uscito senza esserci riuscito. La strategia del leghista è chiara: fare opposizione all’interno dell’esecutivo. Ma quanto può durare? Su Repubblica Tommaso Ciriaco e Emanuele Lauria si concentrano su Giorgetti, amico di Draghi, e sul ruolo che ha avuto nella vicenda. Pare che il leghista, per non commentare nel dettaglio quanto successo in CdM, abbia scherzato dicendo “«Io notoriamente vado a letto presto”. Si riferiva al coprifuoco ovviamente. Ma ieri, quando ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo l’azzardo dell’astensione in CdM e la battaglia sul coprifuoco c’è davvero il rischio cherompa e molli il governo Draghi? I numeri dicono di no. E anche l’opportunità politica. Che vantaggio ne avrebbe Giorgia Meloni? L’antagonista dipotrebbe sbandierare con grande facilità la sua coerenza rispetto al leader della Lega, entrato in un governo per incidere e poi uscito senza esserci riuscito. La strategia del leghista è chiara: fare opposizione all’interno dell’esecutivo. Ma quanto può durare? Su Repubblica Tommaso Ciriaco e Emanuele Lauria si concentrano su Giorgetti, amico di Draghi, e sul ruolo che ha avuto nella vicenda. Pare che il leghista, per non commentare nel dettaglio quanto successo in CdM, abbia scherzato dicendo “«Io notoriamente vado a letto presto”. Si riferiva al coprifuoco ovviamente. Ma ieri, quando ...

