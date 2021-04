Salvini e la Lega speculano su 130 migranti morti: 'Altro sangue sulla coscienza dei buonisti' (Di venerdì 23 aprile 2021) Ormai non ci sarebbe neanche più da stupirsi, ma Salvini dimostra ancora una volta che il senso del limite non sa cosa sia. A poche ore dalla tragedia in cui 130 migranti sono morti affogati al largo ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 aprile 2021) Ormai non ci sarebbe neanche più da stupirsi, madimostra ancora una volta che il senso del limite non sa cosa sia. A poche ore dalla tragedia in cui 130sonoaffogati al largo ...

Advertising

LegaSalvini : ++ ????????INCREDIBILE! TUTTO QUELLO CHE LA LEGA DENUNCIA DA ANNI... MA A PROCESSO MANDANO SALVINI! CONDIVIDI! ++ La… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI La Lega non vota la proroga del coprifuoco. Fa come gli pare: con altri 364 morti il leghista vuole… - ilriformista : Il sottosegretario alla Giustizia difende Grillo e attacca l’avvocato della vittima: Macina evoca insinua dubbi sul… - RTrafficante : RT @ilruttosovrano: La Lega è Salvini che rifiuta la mascherina in piena pandemia a un convegno al Senato di negazionisti, Borghi che a #Pi… - Nicola23453287 : RT @giovann58134961: Laura Boldrini e il tumore: «Esco dall'ospedale trasformata. Nulla sarà più come prima» -