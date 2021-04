Salvini | Blitz a centri commerciali altro schiaffo al lavoro

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 aprile 2021) – “Cancellata con un vero e proprio– ha dichiarato– la riapertura deinei weekend a partire dal 15 maggio: ennesimoal buonsenso, al, alla libertà, agli accordi. Il Decreto era immodificabile per pranzare al chiuso e per togliere il coprifuoco alle 22, ma è stato ritoccato per ammassare più studenti sui mezzi pubblici e per punire il commercio. Così non va”. Lo dice il leader della Lega Matteo