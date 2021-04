Salute: Boldrini, ‘esco dall’ospedale, ora percorso a ostacoli che voglio superare’ (2) (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “Sono successe tante cose nel paese e nel mondo in questi giorni. Ho seguito per quanto mi era possibile il dibattito, perché la passione civile e politica sono irrinunciabili e fanno parte di me. Sono sicura che proprio queste passioni, insieme all’affetto delle persone che mi vogliono bene, mi daranno una mano a superare le settimane difficili di riabilitazione che mi aspettano”, spiega la deputata del Pd. “Ora infatti torno a Roma, ma non ancora nella mia abitazione, per poter affrontare questa nuova e faticosa fase, questo percorso ad ostacoli che ho davanti e che voglio superare per ritornare alla normalità, all’impegno politico e sociale di sempre. Sapendo che nulla sarà più come prima”, conclude. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “Sono successe tante cose nel paese e nel mondo in questi giorni. Ho seguito per quanto mi era possibile il dibattito, perché la passione civile e politica sono irrinunciabili e fanno parte di me. Sono sicura che proprio queste passioni, insieme all’affetto delle persone che mino bene, mi daranno una mano a superare le settimane difficili di riabilitazione che mi aspettano”, spiega la deputata del Pd. “Ora infatti torno a Roma, ma non ancora nella mia abitazione, per poter affrontare questa nuova e faticosa fase, questoadche ho davanti e chesuperare per ritornare alla normalità, all’impegno politico e sociale di sempre. Sapendo che nulla sarà più come prima”, conclude. L'articolo CalcioWeb.

