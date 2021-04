Salone Mobile: presidente Assolombarda, 'subito tavolo congiunto per fare sistema' (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr. (Adnkronos) - “In merito al Salone del Mobile, ho ascoltato e letto pareri contrastanti e diverse opinioni che riflettono legittimi interessi, tutti comprensibili in un momento di così grande incertezza della vita del Paese. Bisogna, però, ragionare in termine di sistema con una visione che consenta a Milano e al Paese di ripartire compatti”. Lo afferma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. La campagna vaccinale "ormai procede rapida ma per tornare alla normalità occorre, ora più che mai, fare squadra. Serve un grande impegno da parte di tutti, istituzioni, imprese e associazioni di categoria, per trovare una strada comune che ci permetta di recuperare la fiducia e rilanciare l'economia di Milano e della Lombardia, tutelando le nostre filiere strategiche, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr. (Adnkronos) - “In merito aldel, ho ascoltato e letto pareri contrastanti e diverse opinioni che riflettono legittimi interessi, tutti comprensibili in un momento di così grande incertezza della vita del Paese. Bisogna, però, ragionare in termine dicon una visione che consenta a Milano e al Paese di ripartire compatti”. Lo afferma Alessandro Spada,di. La campagna vaccinale "ormai procede rapida ma per tornare alla normalità occorre, ora più che mai,squadra. Serve un grande impegno da parte di tutti, istituzioni, imprese e associazioni di categoria, per trovare una strada comune che ci permetta di recuperare la fiducia e rilanciare l'economia di Milano e della Lombardia, tutelando le nostre filiere strategiche, le ...

