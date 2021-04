Salone del mobile nel caos Il sindaco Sala agli espositori | «Altre città pronte a ospitare l’evento al posto di Milano»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Le dimissioni di Claudio Luti da presidente deldelscuotono. Il patron della Kartell se n’è andato con amarezza, denunciando «la volontà da parte delle aziende di rinunciare a partecipare» alin programma da 5 al 10 settembre, «rendendo difficoltoso dar vita a una manifestazione di qualità». Anche i grandi marchi sembrano intenzionati a sfilarsi e quindi l’edizione che doveva essere il simbolo della ripartenza della, e del comparto fieristico italiano travolti dal Coronavirus, rischia di saltare per il secondo anno consecutivo. Federlegno Arredo Eventi si è affrettata a far sapere che al momento non è stata ancora assunta alcuna decisione e che tutto dipenderà dalle valutazioni del consiglio di amministrazione, che si riunirà nei prossimi giorni. Ma nel frattempo ...

