Salerno, l'associazione Help dà voce ai disagi del quartiere Canalone

Tempo di lettura: 3 minuti

Salerno – Richiama l'attenzione sul quartiere Canalone di Salerno l'associazione dei consumatori Help preoccupata da quello che può accadere in caso di di piogge improvvise e consistenti: per il presidente dell'associazione Lorenzo Forte, a causa dell'incuria vi è il rischio concreto che la corrente del torrente Fusandola non riesca a defluire regolarmente generando fenomeni pericolosi di esondazioni. l'associazione ha raccolto le preoccupazioni dei cittadini nel corso del tour "Dritti al punto: viaggio nella Salerno abbandonata". I residenti avrebbero denunciato che sono almeno 5 anni che quell'area non viene pulita né resa sicura: sia la foce che gli argini del torrente Fusandola necessitano di un forte ...

