Salerno di Tutti si spacca | Coraggio | partiti | civica uscente saranno divisi ma in un’unica coalizione

di Erika Noschese Una sinistra che si spacca, ancor prima di compattarsi, a sei mesi dalle elezioni comunali che coinvolgeranno anche la città capoluogo. Salerno di Tutti, la civica guidata da Gianpaolo Lambiase sembra, di fatti, frammentata tra gli attivisti di Coraggio, gli storici partiti di sinistra quali Sinistra Italiana e Rifondazione comunista e la civica uscente. A lanciare accuse il movimento Sinistra civica Plurale, rappresentato da Alessandro Longo, Di Noia e Amodio che puntano il dito contro Salerno di Tutti, la civica guidata dal consigliere uscente Lambiase: "I portatori di necessità individuali organizzati in piccoli cerchi, stanno decidendo che la ...

