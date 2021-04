Russo: colpevole di tre omicidi durante la fuga dall’Italia (Di venerdì 23 aprile 2021) . Già condannato all’ergastolo in Italia per gli omicidi in Emilia Romagna di Davide Fabbri e Valerio Verri nel 2017, Norbert Feher è stato ritenuto responsabile da una giuria popolare di tre delitti commessi nel dicembre di quello stesso in Aragona, dove si era rifugiato. La pubblica accusa e le parti civili hanno chiesto il massimo della pena (ma in Spagna non esiste l’ergastolo). È arrivato il verdetto di totale colpevolezza per Norbert Feher, alias Igor il Russo: una giuria popolare in Spagna lo ha ritenuto colpevole di tre omicidi avvenuti nel dicembre 2017 in Aragona. durante la fuga da latitante dopo gli omicidi in Italia, Feher uccise l’allevatore José Luis Iranzo, 40 anni, e gli agenti della Guardia Civil Víctor Romero, 30 anni, e Víctor ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) . Già condannato all’ergastolo in Italia per gliin Emilia Romagna di Davide Fabbri e Valerio Verri nel 2017, Norbert Feher è stato ritenuto responsabile da una giuria popolare di tre delitti commessi nel dicembre di quello stesso in Aragona, dove si era rifugiato. La pubblica accusa e le parti civili hanno chiesto il massimo della pena (ma in Spagna non esiste l’ergastolo). È arrivato il verdetto di totalezza per Norbert Feher, alias Igor il: una giuria popolare in Spagna lo ha ritenutodi treavvenuti nel dicembre 2017 in Aragona.lada latitante dopo gliin Italia, Feher uccise l’allevatore José Luis Iranzo, 40 anni, e gli agenti della Guardia Civil Víctor Romero, 30 anni, e Víctor ...

Advertising

FonteUfficiale : E ora rischia l'ergastolo - LPincia : RT @max_ronchi: BUTTATE LA CHIAVE! - IGOR IL RUSSO È STATO DICHIARATO COLPEVOLE PER I TRE OMICIDI IN SPAGNA E ORA.. - max_ronchi : BUTTATE LA CHIAVE! - IGOR IL RUSSO È STATO DICHIARATO COLPEVOLE PER I TRE OMICIDI IN SPAGNA E ORA.. - infoitinterno : Spagna: Igor il Russo dichiarato colpevole di tre omicidi - Gazzetta di Parma - infoitinterno : Igor il russo giudicato colpevole di tre omicidi: dopo l'ergastolo in Italia rischia la condanna alla prigione perm… -