Russia senza inno alle Olimpiadi, Cio dà l'ok al concerto di Tchaikovsky (Di venerdì 23 aprile 2021) Ora è ufficiale: il Cio ha dato la sua approvazione a un estratto del concerto per pianoforte n.1 di Pyotr Tchaikovsky come musica che accompagnerà gli atleti russi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il solenne inno russo, unitamente alla bandiera della Federazione e all’acronimo ‘Rus’ sono banditi fino al 16 dicembre del 2022 a seguito della squalifica di due anni inflitta a tutto lo sport della Russia per via dell’accertata manipolazione dei dati nel laboratorio antidoping di Mosca. Le note del concerto composto da Tchaikovsky nel 1875 hanno già risuonato in ambito sportivo, in occasione delle vittorie degli atleti russi ai recenti Campionati mondiali di pattinaggio velocità, di short track e ai Mondiali di pattinaggio di figura. La prima in assoluto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Ora è ufficiale: il Cio ha dato la sua approvazione a un estratto delper pianoforte n.1 di Pyotrcome musica che accompagnerà gli atleti russidi Tokyo 2020. Il solennerusso, unitamente alla bandiera della Federazione e all’acronimo ‘Rus’ sono banditi fino al 16 dicembre del 2022 a seguito della squalifica di due anni inflitta a tutto lo sport dellaper via dell’accertata manipolazione dei dati nel laboratorio antidoping di Mosca. Le note delcomposto danel 1875 hanno già risuonato in ambito sportivo, in occasione delle vittorie degli atleti russi ai recenti Campionati mondiali di pattinaggio velocità, di short track e ai Mondiali di pattinaggio di figura. La prima in assoluto ...

