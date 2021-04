Russia, Navalny conclude lo sciopero della fame: 'Perdo sensibilità agli arti' (Di venerdì 23 aprile 2021) 'Comincio a uscire dallo sciopero della fame '. Lo ha annunciato Alexey Navalny in un post su Instagram. L'oppositore russo, che da giorni si trova nel reparto ospedaliero della colonia penale russa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 aprile 2021) 'Comincio a uscire dallo'. Lo ha annunciato Alexeyin un post su Instagram. L'oppositore russo, che da giorni si trova nel reparto ospedalierocolonia penale russa ...

Advertising

LiaQuartapelle : Ispirate dal coraggio di @navalny centinaia di migliaia di persone sono scese in strada in tutta la Russia da Mosca… - SkyTG24 : Russia, manifestazioni per Navalny: quasi 1800 persone fermate - valigiablu : Russia, migliaia di cittadini in piazza a sostegno di Navalny nonostante le minacce di arresto… - AngelaFelici : RT @Marco_dreams: In TV fanno vedere le marce di protesta per Navalny. In questo account girano i video di come vengono trattati i manifes… - DanieleM5S : RT @ilfattoblog: #Navalny è solo un pretesto: la frattura tra Russia e Occidente diventerà presto insanabile [LEGGI] @unimed_network https… -