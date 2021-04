Russia, Aleksej Navalny ha messo fine allo sciopero della fame (Di venerdì 23 aprile 2021) Aleksej Navalny, l’oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin, ha detto di aver messo fino allo sciopero della fame, iniziato lo scorso 31 marzo, dopo esser stato visitato dai suoi medici personali. “Mi hanno già visitato due volte dei medici civili”, ha scritto Navalny sul suo profilo Instagram, ringraziando chi lo ha sostenuto in questi giorni. Il dissidente, avvelenato in agosto con il Novichok e in prigione dal 17 gennaio per una condanna del 2014 per violazione di libertà vigilata, pena che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha definito irragionevole, aveva iniziato lo sciopero per ottenere cure mediche adeguate dopo aver segnalato problemi a gambe e schiena. Ieri diverse città russe sono state teatro di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 aprile 2021), l’oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin, ha detto di averfino, iniziato lo scorso 31 marzo, dopo esser stato visitato dai suoi medici personali. “Mi hanno già visitato due volte dei medici civili”, ha scrittosul suo profilo Instagram, ringraziando chi lo ha sostenuto in questi giorni. Il dissidente, avvelenato in agosto con il Novichok e in prigione dal 17 gennaio per una condanna del 2014 per violazione di libertà vigilata, pena che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha definito irragionevole, aveva iniziato loper ottenere cure mediche adeguate dopo aver segnalato problemi a gambe e schiena. Ieri diverse città russe sono state teatro di ...

