Ruggeri agli “amici di sinistra”: “Come fate a lottare per la libertà e accettare il coprifuoco?” (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr – Enrico Ruggeri non ha peli sulla lingua e da quando è emerso il coronavirus e le relative restrizioni ha sempre dichiarato a chiare lettere che non avrebbe sacrificato la propria libertà per timore di perdere la salute. Ruggeri, Twitter e… Gassmann Questo lo ha messo in conflitto con un pasionario della normativa anti Covid, Alessandro Gassmann. Ricordate? Si vantò su Twitter di aver chiamato la polizia ad un vicino di casa, reo (a suo avviso) di aver violato le restrizioni su feste e ospiti in casa. Per Enrico Ruggeri questo modo di fare ricorda molto da vicino i metodi oppressivi dell’Unione Sovietica. Come potrete immaginare, il figlio del grande Vittorio non l’ha presa bene. Risposta? Ha bloccato Ruggeri sui social. Il cantante meneghino non ha mancato di farci una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr – Enriconon ha peli sulla lingua e da quando è emerso il coronavirus e le relative restrizioni ha sempre dichiarato a chiare lettere che non avrebbe sacrificato la propriaper timore di perdere la salute., Twitter e… Gassmann Questo lo ha messo in conflitto con un pasionario della normativa anti Covid, Alessandro Gassmann. Ricordate? Si vantò su Twitter di aver chiamato la polizia ad un vicino di casa, reo (a suo avviso) di aver violato le restrizioni su feste e ospiti in casa. Per Enricoquesto modo di fare ricorda molto da vicino i metodi oppressivi dell’Unione Sovietica.potrete immaginare, il figlio del grande Vittorio non l’ha presa bene. Risposta? Ha bloccatosui social. Il cantante meneghino non ha mancato di farci una ...

Advertising

NazzarenoMi : RT @IlPrimatoN: Domande scomode per i 'ribelli' ex sessantottini - ilmagoditwit : RT @IlPrimatoN: Domande scomode per i 'ribelli' ex sessantottini - GianluLeonardi : RT @IlPrimatoN: Domande scomode per i 'ribelli' ex sessantottini - fabius10scudi : RT @IlPrimatoN: Domande scomode per i 'ribelli' ex sessantottini - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Domande scomode per i 'ribelli' ex sessantottini -