Rugby, Rainbow Cup 2021: la Benetton Treviso riparte dai Warriors per ritrovare se stessa (Di venerdì 23 aprile 2021) Parte questo weekend la nuova Rainbow Cup, il torneo che affianca il Guinness Pro 14 e che, nelle intenzioni, era stato ampliato a sei formazioni del Sudafrica. Il proseguire dell’emergenza Covid-19, però, ha cambiato le carte in tavola all’ultimo e il torneo si dividerà in due tronconi, uno con le formazioni europee e un altro con solo le sudafricane a sfidarsi. E domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle 14.00, scenderà in campo la Benetton Treviso che a Monigo ospiterà i Glasgow Warriors. La Benetton arriva da una stagione difficile, dove non ha conquistato nessun successo nel Guinness Pro 14, mentre in Challenge Cup si è tolta lo sfizio di conquistare i quarti di finale, venendo però eliminata da Montpellier. E la squadra biancoverde è in piena rivoluzione, con Kieran Crowley in uscita a fine ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Parte questo weekend la nuovaCup, il torneo che affianca il Guinness Pro 14 e che, nelle intenzioni, era stato ampliato a sei formazioni del Sudafrica. Il proseguire dell’emergenza Covid-19, però, ha cambiato le carte in tavola all’ultimo e il torneo si dividerà in due tronconi, uno con le formazioni europee e un altro con solo le sudafricane a sfidarsi. E domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle 14.00, scenderà in campo lache a Monigo ospiterà i Glasgow. Laarriva da una stagione difficile, dove non ha conquistato nessun successo nel Guinness Pro 14, mentre in Challenge Cup si è tolta lo sfizio di conquistare i quarti di finale, venendo però eliminata da Montpellier. E la squadra biancoverde è in piena rivoluzione, con Kieran Crowley in uscita a fine ...

Advertising

zazoomblog : Rugby Rainbow Cup 2021: le Zebre esordiscono a Edimburgo - #Rugby #Rainbow #2021: #Zebre - GianniFava : RT @RugbyViadana: Giampietro Ribaldi, tallonatore del Rugby Viadana 1970, domani vestirà la maglia delle @ZebreRugby ??per l'incontro di Gui… - Cesare24900199 : RT @RugbyViadana: Giampietro Ribaldi, tallonatore del Rugby Viadana 1970, domani vestirà la maglia delle @ZebreRugby ??per l'incontro di Gui… - ZebreRugby : RT @RugbyViadana: Giampietro Ribaldi, tallonatore del Rugby Viadana 1970, domani vestirà la maglia delle @ZebreRugby ??per l'incontro di Gui… - Rugbymeet : Domani sera parte la Rainbow Cup, le Zebre Rugby scenderanno in campo al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Le scelt… -