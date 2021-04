Rugby femminile, Sei Nazioni 2021: l’Italia sfida l’Irlanda per un podio dal sapore mondiale (Di venerdì 23 aprile 2021) Si chiude domani il Guinness Sei Nazioni 2021 femminile e l’Italdonne scenderà in campo a Dublino contro l’Irlanda nella finale per il terzo posto. Una sfida importante per le azzurre per conquistare un podio nel torneo, ma una sfida che ha un sapore ancor più particolare pensando che nei prossimi mesi le ragazze di Andrea Di Giandomenico si giocheranno il pass per la Coppa del Mondo 2022 in Nuova Zelanda. l’Italia, infatti, dovrà disputare il torneo di qualificazione (per il quale, causa Covid-19, ancora non si sanno né le date né il format) nel quale oltre alle azzurre parteciperanno Scozia, Irlanda e – probabilmente – Spagna. E proprio Scozia e Irlanda sono state, e saranno oggi, le avversarie dirette nel Sei ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Si chiude domani il Guinness Seie l’Italdonne scenderà in campo a Dublino contronella finale per il terzo posto. Unaimportante per le azzurre per conquistare unnel torneo, ma unache ha unancor più particolare pensando che nei prossimi mesi le ragazze di Andrea Di Giandomenico si giocheranno il pass per la Coppa del Mondo 2022 in Nuova Zelanda., infatti, dovrà disputare il torneo di qualificazione (per il quale, causa Covid-19, ancora non si sanno né le date né il format) nel quale oltre alle azzurre parteciperanno Scozia, Irlanda e – probabilmente – Spagna. E proprio Scozia e Irlanda sono state, e saranno oggi, le avversarie dirette nel Sei ...

Advertising

Eurosport_IT : Grande ITALIA in terra scozzese! Le nostre ragazze vincono 41-20 nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di… - sportface2016 : #Rugby, Sei Nazioni femminile: inversione di campo, #ItaliaIrlanda si giocherà a #Dublino #SixNations - corrieredicomo : - NoiNotizie : RT @sbattaggia: Vincono, ma forse non diciamo abbastanza spesso che giocano bene. Alla radice dei successi dell’Italia femminile con #Beatr… - Gazzetta_it : RT @sbattaggia: Vincono, ma forse non diciamo abbastanza spesso che giocano bene. Alla radice dei successi dell’Italia femminile con #Beatr… -