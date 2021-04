Rt nazionale oggi a 0,81: l’indice di contagio scende, ecco le regioni verso la zona gialla da lunedì 26 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) l’indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile. Rt nazionale oggi a 0,81: l’indice di contagio scende, ecco le regioni verso la zona gialla La bozza del report #48 di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute dice che nell’ultima settimana in Italia si osserva un lieve calo dell’incidenza e del livello generale di rischio. . “Questa settimana – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 aprile 2021)Rtdidel Coronavirus in Italiaancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18. Rta 0,81:dilelaLa bozza del report #48 di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute dice che nell’ultima settimana in Italia si osserva un lieve calo dell’incidenza e del livello generale di rischio. . “Questa settimana – ...

