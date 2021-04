Rousseau | scade ultimatum | fuori i 5stelle perché non pagano

Advertising

Alien1it : La fine del 5S. L’ultimatum di #Rousseau al #M5s scade senza un accordo: “Cambiamo strada. Movimento non ha saldato… - Italia_Notizie : Rousseau, scade l’ultimatum al M5s: “Cambiamo strada. Movimento non ha saldato i debiti, da oggi nostri dipendenti… - gianfrancomusi2 : RT @SecolodItalia1: M5S, scontro finale su Rousseau: scade l’ultimatum di Casaleggio ai grillini morosi - Gab_1271 : RT @SecolodItalia1: M5S, scontro finale su Rousseau: scade l’ultimatum di Casaleggio ai grillini morosi - SecolodItalia1 : M5S, scontro finale su Rousseau: scade l’ultimatum di Casaleggio ai grillini morosi -

Ultime Notizie dalla rete : Rousseau scade

Il Fatto Quotidiano

- Alla fine rottura fu: dopo un lungo tira e molla (15 mesi) sui soldi che gli iscritti non hanno versato all'associazione, Casaleggio oggi, giorno della scadenza dell'ultimatum, rompe gli ...A mezzanottel'ultimatum. Davide Casaleggio aspetta fino all'ultimo minuto, ma nessuna novità pare ... non hanno versato i 450 mila euro mancanti dalle casse dell'Associazione. Così il ...È quanto si apprende dopo l’ultimatum scaduto ieri. In M5S il divorzio veniva dato da molti per scontato. Inutili quindi gli ultimi tentativi di Giuseppe Conte per trovare una soluzione. Rousseau ha ...AGI - Rousseau "scarica" i vertici M5s ... È quanto si apprende dopo l'ultimatum scaduto ieri. In M5s il divorzio veniva dato da molti per scontato.