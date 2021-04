Rousseau | cambiamo strada | scelta dolorosa ma inevitabile

(Di venerdì 23 aprile 2021) "'Associazionecambia. La, ma. In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità. Per otto lunghi mesi abbiamo richiesto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rousseau cambiamo

...un progetto comune con responsabilità e perimetri ben definiti dei ruoli reciproci e abbiamo proposto concretamente un accordo di partnership per rafforzare e chiarire il legame trae il ...... dopo un lungo tira e molla (15 mesi) sui soldi che gli iscritti non hanno versato all'associazione, Casaleggio oggi, giorno della scadenza dell'ultimatum, rompe gli indugi:strada,...(ANSA) - ROMA, 23 APR - "'Associazione Rousseau cambia strada. La scelta è dolorosa, ma inevitabile. In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità. Per otto lunghi ...AGI - Rousseau "scarica" i vertici M5s: le casse sono "vuote" dopo l'appello inevaso ai morosi di rispettare i patti sui contributi da versare, e per questo la piattaforma di Casaleggio ha deciso di ...