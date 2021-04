Rottura M5s - Casaleggio Rousseau cambia strada | scelta dolorosa ma inevitabile

Advertising

fanpage : #Rousseau e #M5S alla rottura: la piattaforma si stacca dal Movimento - MarceVann : RT @ElioLannutti: Tra Casaleggio e M5S è rottura definitiva. Rousseau: 'Cambiamo strada, scelta dolorosa ma inevitabile' - Lux97335459 : RT @LaNotiziaTweet: È rottura tra #Rousseau e #M5S. L’associazione mette in cassa integrazione i dipendenti. “Oggi siamo a terra, ma ci ria… - SgambatoClaudio : RT @janavel7: Rottura con Casaleggio e piattaforma Rousseau. Grillo fuori controllo e di fatto esautorato. Due terzi dei parlamentari che h… - repubblica : RT @eziomauro: Tra Casaleggio e M5S è rottura definitiva. Rousseau: 'Cambiamo strada, scelta dolorosa ma inevitabile' -

Ultime Notizie dalla rete : Rottura M5s

Ma per Casaleggio è troppo tardi L'ultimatum di Rousseau: o gli elettipagano i debiti o le strade si divideranno Casaleggio attacca: "Vogliono Rousseau in crisi per approvare il terzo mandato" ..."L'Associazione Rousseau cambia strada. La scelta è dolorosa, ma inevitabile". E' quanto si legge sul blog delle stelle, dove viene ufficializzato il "divorzio" tra Davide Casaleggio e il."In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità - spiega l'Associazione - . Per otto lunghi mesi abbiamo richiesto più volte di condividere un progetto comune ...La scelta è dolorosa, ma inevitabile". E' quanto si legge sul blog delle stelle, dove viene ufficializzato il "divorzio" tra Davide Casaleggio e il M5s."In questi 15 mesi abbiamo sollecitato ...La rottura dunque era nell’aria già dallo scorso 8 aprile ed è diventata ufficiale. Dal canto suo il M5S di Beppe Grillo avrebbe già stabilito contatti e protocolli per una nuova piattaforma di ...