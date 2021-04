Rosalinda Cannavò si lamenta con Andrea Zenga: “Mi vergogno a girare così” (Di venerdì 23 aprile 2021) Rosalinda Cannavo ad Andrea Zenga: “Mi vergogno a girare così” La storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nata nella quinta edizione del Grande Fratello Vip procede a gonfie vele anche nella vita reale. In diverse interviste entrambi non hanno nascosto che si divertono a battibeccarsi a vicenda. Da diversi giorni l’attrice siciliana ha fatto sapere sui social di essere alla ricerca di una nuova casa. L’ex gieffina il 23 aprile 2021 oltre a ribadire ai propri fan di star traslocando si è lamentata con il suo fidanzato, pronunciando le testuali parole in un video condiviso tra le storie del suo profilo Instagram: “Mi vergogno a girare così”. ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021)Cannavo ad: “Mi” La storia d’amore tranata nella quinta edizione del Grande Fratello Vip procede a gonfie vele anche nella vita reale. In diverse interviste entrambi non hanno nascosto che si divertono a battibeccarsi a vicenda. Da diversi giorni l’attrice siciliana ha fatto sapere sui social di essere alla ricerca di una nuova casa. L’ex gieffina il 23 aprile 2021 oltre a ribadire ai propri fan di star traslocando si èta con il suo fidanzato, pronunciando le testuali parole in un video condiviso tra le storie del suo profilo Instagram: “Mi”. ...

