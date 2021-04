Rosalinda Cannavò: Massimiliano Morra e Alberto Tarallo l’hanno querelata dopo il Grande Fratello Vip 5 (Di venerdì 23 aprile 2021) Rosalinda Cannavò dopo il Grande Fratello Vip 5 ha ricevuto due querele: una dall'ex finto fidanzato Massimiliano Morra e l'altra dal produttore Alberto Tarallo Rosalinda Cannavò è stata querelata da Massimiliano Morra e Alberto Tarallo per cose dette durante il Grande Fratello Vip 5: l'attrice aveva rivelato che il suo ex finto fidanzato è gay e aveva parlato di 'istigazione al suicidio' raccontando la morte di Teodosio Losito. dopo quasi 6 mesi passati nella casa del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021)ilVip 5 ha ricevuto due querele: una dall'ex finto fidanzatoe l'altra dal produttoreè statadaper cose dette durante ilVip 5: l'attrice aveva rivelato che il suo ex finto fidanzato è gay e aveva parlato di 'istigazione al suicidio' raccontando la morte di Teodosio Losito.quasi 6 mesi passati nella casa delVip 5,...

Advertising

EireenViolet : RT @EireenViolet: Favolinda torna da Zenga e ammette:'Mi dispiace tornare a Milano!Ultimo giorno qua a Messina con la mia famiglia.Mi dispi… - gossipblogit : Temptation Island 2021, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non ci saranno: la conferma di Roberta Termali - Giovann30445712 : - BiasiErika : Le sorelle Cannavò cariche per il trasloco e portatrici di meme,le adoro???????? #Rosalinda #zengavo - tuttopuntotv : Brutto colpo per Rosalinda Cannavò! Uscita dal GF Vip ha ricevuto due querele #gfvip #Rosalinda #zengavo -