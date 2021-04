Ronaldo Juventus, torna al suo ex club? Nuove voci: contatti avviati (Di venerdì 23 aprile 2021) Ronaldo Juventus – Cristiano Ronaldo non sembra più così felice, lo si intravede dalle sue prestazioni, ormai non più ai livelli di quelle offerte in passato con la maglia bianconera, proprio per questo motivo, non è da escludersi un futuro altrove, laddove tutto è cominciato: il suo Manchester United. L’indiscrezione lanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe avere qualcosa di concreto. Sembra infatti che il portoghese sia già in contatto con gli inglesi e valuterebbe il ritorno in Premier League. Ronaldo Juventus, ritorna allo United? E nonostante gli ormai quasi 100 gol con la maglia della Juventus, forse, è arrivato il momento di cambiare. Ritornare all’ovile laddove tutto ebbe inizio. Il portoghese si lanciò proprio con gli inglesi e con la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 aprile 2021)– Cristianonon sembra più così felice, lo si intravede dalle sue prestazioni, ormai non più ai livelli di quelle offerte in passato con la maglia bianconera, proprio per questo motivo, non è da escludersi un futuro altrove, laddove tutto è cominciato: il suo Manchester United. L’indiscrezione lanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe avere qualcosa di concreto. Sembra infatti che il portoghese sia già in contatto con gli inglesi e valuterebbe il ritorno in Premier League., riallo United? E nonostante gli ormai quasi 100 gol con la maglia della, forse, è arrivato il momento di cambiare. Rire all’ovile laddove tutto ebbe inizio. Il portoghese si lanciò proprio con gli inglesi e con la ...

