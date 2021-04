Ronaldo e il ritorno allo United: primi contatti (Di venerdì 23 aprile 2021) Non solo Real Madrid, il portoghese sarebbe tentato anche dal ritorno a Manchester: l’agente Jorge Mendes sonda il terreno Quello che sta vivendo tutt’ora alla Juventus non è di certo il suo momento migliore, e per Ronaldo secondo la Gazzetta dello sport si sta facendo largo sempre di più l’idea di un clamoroso ritorno. Secondo quanto riportato dalla rosea infatti, il fuoriclasse della Juventus è tentato dal ritorno al Manchester United. La stagione non esaltatante dei bianconeri e i malumori per le sue prestazioni stanno accrescendo la voglia di Cr7 di cambiare aria. Dopo le prime voci circa di un interessamento del Real Madrid nei suoi confronti, smentiti però stesso dal presidente Florentino Perez, Ronaldo ha iniziato ha fare varie riflessioni sul suo futuro. Una ... Leggi su zon (Di venerdì 23 aprile 2021) Non solo Real Madrid, il portoghese sarebbe tentato anche dala Manchester: l’agente Jorge Mendes sonda il terreno Quello che sta vivendo tutt’ora alla Juventus non è di certo il suo momento migliore, e persecondo la Gazzetta dello sport si sta facendo largo sempre di più l’idea di un clamoroso. Secondo quanto riportato dalla rosea infatti, il fuoriclasse della Juventus è tentato dalal Manchester. La stagione non esaltatante dei bianconeri e i malumori per le sue prestazioni stanno accrescendo la voglia di Cr7 di cambiare aria. Dopo le prime voci circa di un interessamento del Real Madrid nei suoi confronti, smentiti però stesso dal presidente Florentino Perez,ha iniziato ha fare varie riflessioni sul suo futuro. Una ...

Advertising

TMit_news : Per il futuro di Cristiano Ronaldo entra in azione Jorge Mendes ??: contatti con il Manchester United. Spiragli per… - pino_nostro : RT @AJGNewsOfficial: ????? #FlorentinoPerez a 'El Larguero': 'Le voci sul ritorno di #Ronaldo a #Madrid sono solo voci del suo Entourage. Ni… - infoitsport : Ronaldo Juventus, Florentino Perez allo scoperto sul ritorno del portoghese - CalcioPillole : Resta in bilico il futuro di #Ronaldo nella #Juventus. Perdono quota le possibilità di un ritorno al #RealMadrid. S… - DilectisG : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, #CristianoRonaldo sogna il ritorno al #ManchesterUnited: contatti avviati con Jorge #Mendes ?? #CMITmerc… -