Roma | uccise madre con fiocina prima di ferirsi | morto nella notte

(Di venerdì 23 aprile 2021) E'William Leo, il 25enne che lo scorso 12 aprile scorsosua abitazione - in via Grotte d'Arcaccio a, sparò elacon un fucile da sub per poi incendiare l'...

Adnkronos

E' morto nella notte William Leo, il 25enne che lo scorso 12 aprile scorso nella sua abitazione - in via Grotte d'Arcaccio a Roma, sparò e uccise la madre con un fucile da sub per poi incendiare l'appartamento e ferirsi a un occhio con la stessa arma. Ricoverato prima al Sant'Eugenio, è stato poi trasferito e operato al San Camillo.