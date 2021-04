Roma | Municipio X | ' Intimidazioni al Tavolo Turismo' ? Presentato esposto su affermazioni assessore Denicolò

AnnaBar_ : RT @bibcorsini: ??#23aprile: buona #giornatamondialedellibro ?? ????? alle 18:10 dalla biblioteca #villinocorsini #villapamphilj parteciperem… - i_poteri_forti : @CarloCalenda @romafaschifo 200k abitanti del X municipio (Ostia) aspettano da anni il rifacimento del ponte della… - laboescapes : RT @bibcorsini: ??#23aprile: buona #giornatamondialedellibro ?? ????? alle 18:10 dalla biblioteca #villinocorsini #villapamphilj parteciperem… - bibcorsini : ??#23aprile: buona #giornatamondialedellibro ?? ????? alle 18:10 dalla biblioteca #villinocorsini #villapamphilj part… - CDQLOstiense : Ad Ostiense arriva Biblioporto, il nuovo punto prestito di Biblioteche di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Municipio

RomaDailyNews

È quanto dichiarano i Consiglieri delX Andrea Bozzi , capogruppo di 'Sogno Comune' e vice presidente Commissione Commercio e Turismo, Giuseppe De Martino e Pierfrancesco Marchesi , ..."Se mi candido alle primarie? No". Lo ha detto Sabrina Alfonsi, presidente delI, in una diretta Facebook sulla pagina della deputata del Pd Patrizia Prestipino, a proposito delle primarie del centrosinistra per il sindaco di. "C'è una immagine, anche giusta, ...Roma – “Sono mesi che denunciamo la situazione critica nei cimiteri romani. Mesi, non giorni. Le condizioni in cui versa il cimitero Flaminio sono state evidenziate gia’ dal novembre scorso: il XV ..."Nel corso della Commissione VI Attività Produttive e Turismo 14 aprile 2021 l'Assessore alla Cultura e Sport Silvana Denicolò ha dichiarato che il "Tavolo del Turismo", attivato dal Municipio nel ...