Roma. «Mezzi sicuri per tutti, giorno e notte»: stop alle molestie sessuali sui trasporti (Di venerdì 23 aprile 2021) Prendere i Mezzi di trasporti a Roma può essere un’impresa ma può trasformarsi anche in un incubo. Non parliamo di Coronavirus né di un’attesa indefinita. Parliamo degli innumerevoli casi di molestie sessuali sulle diverse linee dei Mezzi di trasporto (spesso non denunciate o sottovalutate) della Capitale. #MezziPERTUTTE: sentirsi al sicuro è un nostro diritto I Mezzi dovrebbero essere più inclusivi e le donne non dovrebbero aver paura di prendere un notturno o un qualsiasi altro autobus. Dalle avance non richieste al pervertito infondo al tram con la zip sbottonata, quel che vien fuori è un caloroso e corale “basta”. Proprio a fronte di questo bisogno di alzare la voce nasce la campagna #MezziPERTUTTE di Road to 50% ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Prendere idipuò essere un’impresa ma può trasformarsi anche in un incubo. Non parliamo di Coronavirus né di un’attesa indefinita. Parliamo degli innumerevoli casi disulle diverse linee deidi trasporto (spesso non denunciate o sottovalutate) della Capitale. #PERTUTTE: sentirsi al sicuro è un nostro diritto Idovrebbero essere più inclusivi e le donne non dovrebbero aver paura di prendere un notturno o un qualsiasi altro autobus. Davance non richieste al pervertito infondo al tram con la zip sbottonata, quel che vien fuori è un caloroso e corale “basta”. Proprio a fronte di questo bisogno di alzare la voce nasce la campagna #PERTUTTE di Road to 50% ...

PiazzapulitaLA7 : Praticamente a Roma sui bus si viaggia tutti ammassati, ma c'è pieno di bus privati che viaggiano vuoti perché la g… - Davide2344 : Cara magnifica rettrice della sapienza, Prima di definire pigri gli studenti universitari, pensi al fatto che non t… - ansiogenaaf : lo sciopero dei mezzi a Roma è “AO ALLE DIESCI (10.00) C’AVEMO ER COPRIFUOCO, CE LA FAMO O CE FAMO ARRESTÀ TUTTI NS… - CorriereCitta : Roma. «Mezzi sicuri per tutti, giorno e notte»: stop alle molestie sessuali sui trasporti #mezzisicuripertutte… - MassimoSpilabo2 : RT @robymessi65: Oggi sciopero dei mezzi dalle 13 alle 15.30... Ed io appuntamento alle 15.30 in terra ferma. Che culo... Quindi tanto per… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mezzi Obiettivo Terra, ecco la foto vincitrice che celebra l'ambiente ... Tommaso Navarra: si tratta della disponibilità di un elevato numero di joelette, speciali mezzi di ... Read More Sport Serie A: Roma - Atalanta 1 - 1, bergamaschi agganciano la Juve al terzo posto 22 ...

Cirio: 'Stiamo trattando l'acquisto di vaccini AstraZeneca dal Canton Ticino' Riguardo il rapporto fra Roma e le regioni, Cirio dice di avere ' l'impressione che le decisioni a ... Per noi invece cambia tutto, perché fino al 50% in presenza è sufficiente potenziare i mezzi ...

Sciopero a Roma: oggi metro, bus e tram a rischio per 4 ore RomaToday TIM e ALIS insieme per la mobilità intelligente e sostenibile (MeridianaNotizie) Roma, 23 aprile 2021 – Rendere la mobilità di merci ... il tracciamento di merci e degli asset aziendali oltre al controllo remoto di impianti tecnologici e mezzi di trasporto, al ...

Migranti: soccorritore, è stato come navigare tra cadaveri (ANSA) - ROMA, 23 APR - "Nel pomeriggio la nave My Rose ha avvistato ... Fosse cascato un aereo di linea ci sarebbero state le marine di mezza Europa, ma erano solo migranti, concime del cimitero ...

... Tommaso Navarra: si tratta della disponibilità di un elevato numero di joelette, specialidi ... Read More Sport Serie A:- Atalanta 1 - 1, bergamaschi agganciano la Juve al terzo posto 22 ...Riguardo il rapporto frae le regioni, Cirio dice di avere ' l'impressione che le decisioni a ... Per noi invece cambia tutto, perché fino al 50% in presenza è sufficiente potenziare i...(MeridianaNotizie) Roma, 23 aprile 2021 – Rendere la mobilità di merci ... il tracciamento di merci e degli asset aziendali oltre al controllo remoto di impianti tecnologici e mezzi di trasporto, al ...(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Nel pomeriggio la nave My Rose ha avvistato ... Fosse cascato un aereo di linea ci sarebbero state le marine di mezza Europa, ma erano solo migranti, concime del cimitero ...