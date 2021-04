Roma: Meloni, 'quando ci incontreremo troveremo accordo per candidato sindaco' (Di venerdì 23 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

rubio_chef : Dove sta l’inneggio? C’è il rammarico semmai che tutte le pizze che ha preso negli anni (un po’ gli piace, sennò no… - Aldebaran_4 : @PoliticaPerJedi @CarloCalenda La Meloni lo ringrazia: praticamente gli sta spianando la strada e così a lei e alla… - GiornoeNotteNew : Covid: Meloni, ‘assurdo prolungare chiusura centri commerciali in weekend’ – intopic. Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “… - TV7Benevento : Roma: Meloni, 'quando ci incontreremo troveremo accordo per candidato sindaco'... - justeucitizen : @JoeWolve Chi? Meloni che ora corre per rubare il posto a Salvini? Di nuovo Bertolaso? A Roma i Romani ricordano mo… -