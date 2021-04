Roma, edicola costretta a chiudere per tre giorni per aver occupato 30 centimetri di suolo pubblico. Edicolante: “Era per il distanziamento” (Di venerdì 23 aprile 2021) Succede che un’edicola di Roma è stata costretta a chiudere per tre giorni per avere sforato di 30 centimetri i limiti dell’occupazione di suolo pubblico. L’edicolante di via Luigi Capuana 105, zona Conca d’ Oro, non solo ha dovuto abbassare la saracinesca, ma ha anche pagato una multa complessiva di 270 euro. Il giornalaio Claudio Gardini racconta di avere sforato i limiti dell’occupazione di suolo pubblico con un espositore metallico di quelli per la promozione di locandine di giornali. Motivo? Per assicurare che i clienti rispettassero il distanziamento obbligatorio in tempo di pandemia di Covid. L’edicolante ha ricevuto due verbali ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021) Succede che un’diè stataper trepere sforato di 30i limiti dell’occupazione di. L’nte di via Luigi Capuana 105, zona Conca d’ Oro, non solo ha dovuto abbassare la saracinesca, ma ha anche pagato una multa complessiva di 270 euro. Il giornalaio Claudio Gardini racconta die sforato i limiti dell’occupazione dicon un espositore metallico di quelli per la promozione di locandine di giornali. Motivo? Per assicurare che i clienti rispettassero ilobbligatorio in tempo di pandemia di Covid. L’nte ha ricevuto due verbali ...

Advertising

fattoquotidiano : BOTTA E RISPOSTA Un consiglio al candidato sindaco che non gradisce le critiche [di @stanzaselvaggia] - CalcioPillole : La #rassegnastampa di oggi, #23aprile 2021 Serie A: il Napoli travolge la Lazio, l'Atalanta spreca e fa solo 1-1 c… - Rebeka80721106 : RT @AngeloAmbroset: Questa stupenda edicola, Madonna del Rosario, si trova in via dell'Arco della Ciambella, a ridosso di un rudere, le Ter… - massimo_san : RT @COLLATERAL13: #Roma, edicola chiusa per 30 centimetri di troppo. Invidia penis. @domenicosarrini - COLLATERAL13 : #Roma, edicola chiusa per 30 centimetri di troppo. Invidia penis. @domenicosarrini -