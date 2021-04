Roma, dodicenne disabile pestata da bulle e filmata durante la violenza. «La pandemia ha aumentato i casi» – L’intervista (Di venerdì 23 aprile 2021) Il bullismo e i social, un binomio che negli ultimi anni ha intensificato la circolazione di video di violenza tra giovani. L’ultimo caso finito al centro della cronaca è si è verificato a Roma, dove una 12enne affetta da disabilità è stata picchiata da alcune coetanee e ripresa mentre subiva il pestaggio in un parco della zona a Nord della Capitale. «Un episodio che conferma l’aumento delle riprese di questi video», afferma Giovanna Pini, pedagogista e presidente del Centro Nazionale contro il Bullismo, l’organizzazione che da 20 anni si occupa di sensibilizzare ragazzi e genitori sul tema attraverso progetti nelle scuole e servizi di supporto psicologico e legale alle vittime. «Il caso registrato a Roma ci è stato segnalato dalla preside della scuola frequentata dalla ragazza», racconta Pini, «ed è stato denunciato a noi dalla mamma ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Il bullismo e i social, un binomio che negli ultimi anni ha intensificato la circolazione di video ditra giovani. L’ultimo caso finito al centro della cronaca è si è verificato a, dove una 12enne affetta da disabilità è stata picchiata da alcune coetanee e ripresa mentre subiva il pestaggio in un parco della zona a Nord della Capitale. «Un episodio che conferma l’aumento delle riprese di questi video», afferma Giovanna Pini, pedagogista e presidente del Centro Nazionale contro il Bullismo, l’organizzazione che da 20 anni si occupa di sensibilizzare ragazzi e genitori sul tema attraverso progetti nelle scuole e servizi di supporto psicologico e legale alle vittime. «Il caso registrato aci è stato segnalato dalla preside della scuola frequentata dalla ragazza», racconta Pini, «ed è stato denunciato a noi dalla mamma ...

Tg3web : A Roma un gruppo di ragazzine ha aggredito una dodicenne disabile e condiviso il video in diretta sui social. L'esp… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: Dodicenne disabile picchiata a Roma da un gruppo di ragazze, 21 giorni di prognosi e trauma cranico. Il video della #violenza p… - tinas48 : Dodicenne disabile picchiata da un gruppo di bulle: la violenza in diretta Instagram - TgrRai : Dodicenne disabile picchiata a Roma da un gruppo di ragazze, 21 giorni di prognosi e trauma cranico. Il video della… - gmslongo : RT @Tg3web: A Roma un gruppo di ragazzine ha aggredito una dodicenne disabile e condiviso il video in diretta sui social. L'esperta: 'Il cy… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dodicenne Lega, Santori: vergognosa aggressione a 12enne da coetanee Roma " "A Roma esiste un problema di sicurezza, inclusione, tolleranza. E il video raccapricciante della dodicenne malmenata da sue coetanee dovrebbe aprire un dibattito chiaro sulle iniziative da assumere a ...

Viterbo: Resist XVII edizione, il programma Molti ebrei, soprattutto al Nord ma anche nell'Italia centrale e a Roma, operarono nelle formazioni ... di illusioni, di cambiamenti reali e di tragedia, è un ragazzo, Ciccio, all'epoca dodicenne, che ...

Roma, dodicenne picchiata a calci e pugni da tre ragazzine: il video choc in diretta Instagram leggo.it Disabile picchiata da gang di bulle. Il pestaggio va in diretta social La più terribile delle violenze accade in un parco pubblico di Roma nord. Una giovane disabile di dodici anni ... “Guarda le bombe che le ho dato”. La dodicenne è stata portata poco dopo in ospedale, ...

25 aprile: L’Espresso in edicola e online da domenica al Ponte sull’Aniene dove i nazisti in fuga uccisero l’ultimo partigiano morto a Roma, il dodicenne Ugo Forno. Se le fotografie di Molajoli giocano sul contrasto straniante tra passato e ...

" "Aesiste un problema di sicurezza, inclusione, tolleranza. E il video raccapricciante dellamalmenata da sue coetanee dovrebbe aprire un dibattito chiaro sulle iniziative da assumere a ...Molti ebrei, soprattutto al Nord ma anche nell'Italia centrale e a, operarono nelle formazioni ... di illusioni, di cambiamenti reali e di tragedia, è un ragazzo, Ciccio, all'epoca, che ...La più terribile delle violenze accade in un parco pubblico di Roma nord. Una giovane disabile di dodici anni ... “Guarda le bombe che le ho dato”. La dodicenne è stata portata poco dopo in ospedale, ...al Ponte sull’Aniene dove i nazisti in fuga uccisero l’ultimo partigiano morto a Roma, il dodicenne Ugo Forno. Se le fotografie di Molajoli giocano sul contrasto straniante tra passato e ...