Roma | Calenda a Letta | ‘per l’ultima volta | facciamo squadra e vinciamo | coraggio’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 aprile 2021), 23 apr (Adnkronos) – “@Enricote lo propongo davvero per. Lascia stare le velleità di alleanza con i 5S e ritiro della Raggi, ahanno fatto un disastro, non continuare a tirare per la giacca Zingaretti che non può far cadere la regione sotto Covid. Allontana Bettini, Astorre e Mancini e la loro classe dirigente. Non li far governare le primarie.unadi persone competenti che non hanno bloccatoal primo turno, parlando aini di. Da domani. Coraggio!”. Lo scrive Carlosu Twitter, replicando alle parole del segretario del Pd al ‘Pais’ sulle elezioni a. L'articolo CalcioWeb.