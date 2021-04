Roma. ‘Butta tutto’: cerca di disfarsi della droga, ma arrivano i poliziotti (Di venerdì 23 aprile 2021) Era da tempo che gli agenti stavano monitorando un’abitazione in via Martiri della Storta: dove gli investigatori erano fortemente convinti stesse nascendo una piazza di spaccio. Una lunga indagine sullo spaccio della droga nel quartiere di Primavalle è stata portata a termine dagli agenti della Polizia Giudiziaria del XIV Distretto di Pubblica Sicurezza della locale stazione, diretto da Tiziana Lorenzo. Martedì scorso l’operazione si è conclusa, terminando con l’arresto di 4 uomini (di cui 3 italiani ed un peruviano). Primavalle: bloccata attività di spaccio L’osservazione in zona da parte degli investigatori ha permesso di comprendere a pieno i metodi con cui i 4 uomini vendevano stupefacenti. Uno dei due italiani, a bordo di una vettura di grossa cilindrata, contrattava il prezzo con L.C.S.G. (il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Era da tempo che gli agenti stavano monitorando un’abitazione in via MartiriStorta: dove gli investigatori erano fortemente convinti stesse nascendo una piazza di spaccio. Una lunga indagine sullo spaccionel quartiere di Primavalle è stata portata a termine dagli agentiPolizia Giudiziaria del XIV Distretto di Pubblica Sicurezzalocale stazione, diretto da Tiziana Lorenzo. Martedì scorso l’operazione si è conclusa, terminando con l’arresto di 4 uomini (di cui 3 italiani ed un peruviano). Primavalle: bloccata attività di spaccio L’osservazione in zona da parte degli investigatori ha permesso di comprendere a pieno i metodi con cui i 4 uomini vendevano stupefacenti. Uno dei due italiani, a bordo di una vettura di grossa cilindrata, contrattava il prezzo con L.C.S.G. (il ...

