Roma Bevono alcolici vicino al locale | scatta la sanzione per 6 clienti

(Di venerdì 23 aprile 2021) Hanno acquistato delle bevande alcoliche in undel Pigneto e le hanno consumate in in un'area pedonale lì, oltre l'orario consentito. E' per questo che gli agenti del commissariato Porta Maggiore, diretto da Irene Di Emidio, hanno identificato le sei persone e le hanno sanzionate. Gli accertamenti sono poi proseguiti, insieme a personale della Asl2, presso l'attività, dove gli avventori si erano riforniti. Qui sono state riscontrate gravi carenze igieniche che, insieme alle violazioni della normativa anti- Covid, hanno portato, per il suo titolare unadi 4.200 euro e la sospensione dell'attività per 5 giorni.